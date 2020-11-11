Демократи зберегли контроль над Палатою представників США після виборів

Демократична партія отримала необхідні 218 місць у Палаті представників Конгресу США для збереження контролю в палаті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише видання The New York Times із посиланням на результати власних підрахунків.

За даними видання, при цьому станом на вівторок демократи відвоювали на виборах тільки одне місце, яке належить Республіканській партії, і при цьому - втратили щонайменше шість місць.

Водночас телеканал Fox News повідомляє, що демократи поки отримали 215 місць у нижній палаті Конгресу США, а республіканці - 201.

7 листопада телеканал CNN прогнозував, що демократи зможуть утримати контроль над Палатою пред'явників.

Такі висновки зроблені на підставі отриманих до того моменту демократами місць у нижній палаті Конгресу США, а також на перспективах результатів підрахунків на виборах у тих округах, де демократи лідирують значно, зазначає телеканал.

У сенаті, як очікується, у республіканців - хороші шанси зберегти більшість. Підсумок там буде підбито в січні, коли відбудуться повторні вибори в штаті Джорджія. Там, як очікується, переможуть кандидати-республіканці. 3 листопада вони випередили суперників, але не змогли набрати більшість голосів, необхідну в цьому штаті для обрання в сенат. Тому в штаті відбудеться додатковий раунд голосування.

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