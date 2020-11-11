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Медики в РФ заразилися коронавірусом після щеплення російською вакциною "Супутник"

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Медики в РФ заразилися коронавірусом після щеплення російською вакциною "Супутник"
У Росії троє медиків з Алтайського краю заразилися COVID-19 після щеплення російською вакциною "Супутник V".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на управління преси та масових комунікацій Алтайського краю

У повідомленні зазначається: "В Алтайському краї три медики із 42, які першими зробили щеплення проти коронавірусної інфекції (вакциною "Супутник V"), заразилися коронавірусом".

Росіяни вважають, що нібито імунітет у хворих медиків, які пройшли вакцинацію, не встиг сформуватися. Це називають винятковою причиною зараження.

У відомстві зазначили, що вакцина двокомпонентна - пацієнт отримає другу вакцину через три тижні після першої.

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Топ коментарі

  • Алексей Достоевский
    Важная новость.
    Не смеяться. Сделайте серьёзные лица.
    Новость: Путин заявил, что "третья российская вакцина будет зарегистрирована уже скоро". Не, ну я же просил не ржать...
  • Vika Lysenko
    Мертвечук -************ , хотел всю Украину заразить ,только ублюдки за них голосуют .
  • shokolad
    "..что бы русские ни делали, их всё равно жалко.." (-с)
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