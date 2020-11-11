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Процес передачі влади в США вже не зупинити, - Байден

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Процес передачі влади в США вже не зупинити, - Байден
Колишній віцепрезидент США Джо Байден, який, за попередніми результатами голосування, переміг на президентських виборах, заявив про незворотність процесу передачі влади. За словами демократа, перехідний період вже розпочався.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Байден сказав під час пресконференції, яка транслювалася у Twitter.

Він наголосив, що процес передачі влади в США після виборів вже не зупинити.

"Ми перебуваємо на початку перехідного періоду, який іде повним ходом. Нас вже нічого не зупинить", - запевнив Байден.

Нагадаємо, в США створили консультативну перехідну раду з представників трьох останніх адміністрацій Білого дому. Рада вже закликала чинного президента США Дональда Трампа готуватися до процесу передачі влади Джо Байдену.

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Топ коментарі

  • Danis Nielsen
    Пердак у тебя конкретно горит от того , что Байден президент U.S. ? Не русиш 🐖 ? 🤣🤣🤣🤣
  • alexandr shamov
    ...и сидит дiд Трампушка на берегу синего моря з бабою Малашкою ( у разбитого корыта)... А нечего было с муйлушей заигрывать.
  • Valentyn Prymachenko ae8c68ee
    Это мой месидж направлен к Админам Цензора и Бутусову. Вот что вы будете делать, если в конечном результате победит Трамп! А все к этому идет! Вот что вы будете делать со мной и с другими людьми, которые живут здесь и пытаются вам донести правду, что здесь происходит! Я никогда не считаю чужие деньги и не задаю вопросы о том как вы их зарабатываете! Меня это не интересует в принципе,но, вы же называетесь журналистами а не журнашлюхами, верно? Вы думаете что от того что вы затыкаете мне и другим рот, как это делается сейчас на ютубе,Фейсбуке или того поноса ,который льется из СНН и прочих новостных агенств- это вам поможет? Подумайте, и перестаньте тролить тех людей, которые приходят на этот сайт и рассказывают вам правду! Вы даже не представляете, какое количество Украиноязычного комьюнети голосовпла за Трампа! Сказать вам почему? Потому что украинцы Вашингтона, Орегона Айдахо и даже у нас в Техасе- они все хрестиане, в большинстве своем- 50 десятники! Я нет, я агностик, но я уважаю их выбор и согласен с ними. Здесь очень мало украинцев православных или католиков! Большинство украинских комьюнети- это евангелисты, баптисты, пятидесятники и т.д. это они помогали вам , когда Обама давал только одеяла, а они собирали деньги и везли каски , бронежелеты, приборы ночного виденья и т.д. В том числе, и я. Я тоже через диаспору делал пожертвования вашим воинам, но так случилось, что эта " беда" под названием охреневшие элиты пришла и к нам! Здесь же не вопрос Байдена или Трампа, здесь вопрос принципов этой страны, Демократии и Конституции, и никому не позволено ее нарушать!
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