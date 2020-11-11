Процес передачі влади в США вже не зупинити, - Байден

Колишній віцепрезидент США Джо Байден, який, за попередніми результатами голосування, переміг на президентських виборах, заявив про незворотність процесу передачі влади. За словами демократа, перехідний період вже розпочався.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Байден сказав під час пресконференції, яка транслювалася у Twitter.

Він наголосив, що процес передачі влади в США після виборів вже не зупинити.

"Ми перебуваємо на початку перехідного періоду, який іде повним ходом. Нас вже нічого не зупинить", - запевнив Байден.

Нагадаємо, в США створили консультативну перехідну раду з представників трьох останніх адміністрацій Білого дому. Рада вже закликала чинного президента США Дональда Трампа готуватися до процесу передачі влади Джо Байдену.

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