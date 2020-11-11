Грузія вже мала б бути в НАТО, а Україна - невдовзі слідом за нею, - генерал армії США у відставці Ходжес

Грузія і Україна заслуговують на членство в НАТО на підставі спільних цінностей, а також загроз, які перед ними стоять.

Про це заявив генерал-лейтенант збройних сил США у відставці Бен Ходжес, виступаючи на Львівському безпековому форумі - 2020, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Коаліції націй завжди є викликом. Адже народи згуртовуються перед спільною загрозою та навколо спільних цінностей. Наш Альянс, непохитний з 1949 року, приєднує інші країни. Я думаю, що Грузія вже б мала бути в НАТО, а Україна - невдовзі слідом за нею", - наголосив Ходжес.

Порушуючи питання єдності Альянсу, він висловив упевненість, що попри нинішні розбіжності, Туреччина залишається важливим і впливовим союзником у Чорноморському регіоні та на Кавказі.

"Я навіть не хочу думати про НАТО без Туреччини. Альянс є достатньо стійким", - зазначив Ходжес.

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Як повідомлялося, ескалація конфлікту в Нагірному Карабасі, а також активізація ісламістського тероризму в Європі призвели до напруження у відносинах між деякими країнами ЄС, насамперед Францією та Туреччиною.

Львівський безпековий форум відбувається вже вчетверте за сприяння Трасту Чорного моря Німецького фонду Маршала, Відділу публічної дипломатії НАТО та Фонду Ганса Зайделя.

З огляду на пандемію COVID-19 форум, який триватиме до 15 листопада, проходить у форматі експертного онлайн-марафону.