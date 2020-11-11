COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей за добу - померли понад 9,1 тис. осіб, захворіли - 542,4 тис.

Станом на ранок 11 листопада у світі зареєстрували 542 418 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9190 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 51 810 889 випадків інфікування, з них 542 418 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 279 550 осіб, з них 9190 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 36,3 млн осіб.

Також читайте: Данія передала Україні 50 апаратів ШВЛ, - МЗС

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія. Україна піднялася на 20-те місце світового рейтингу, але все ще розташовується на 9-му в Європі.