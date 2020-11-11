В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали

В Україні станом на ранок середи, 11 листопада, зафіксовано 10 611 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. За добу померла 191 людина, одужали 6802 людини.