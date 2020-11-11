В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 350 дітей та 493 медпрацівники.
Також за останню добу
госпіталізовано – 1 453 особи;
летальних випадків – 191;
одужало – 6 802 особи;
здійснено тестувань за добу – 73 285 (зокрема методом ПЛР – 43 908, методом ІФА – 29 377).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 489 808 осіб;
одужало – 221 459 осіб;
летальних випадків – 8 947;
проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях", - розповів Степанов.