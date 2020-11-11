COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 965, Одещина - 705 та Київщина - 693

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Києві (965), Одеській (705) та Київській (693) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 11 листопада в Києві на коронавірус захворіли 965 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 46 632 особи.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 914 осіб, за минулу добу - 20. Від початку епідемії одужали 17 473 пацієнти.

Станом на 11 листопада кількість активних хворих у Києві становить 28 245 осіб.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 6 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1002 особи.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Одеська та Київська області.

Так, в Одеській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 705 осіб. Загальна кількість інфікованих - 30 041. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 437 осіб, за минулу добу - 11. З початку епідемії одужали 7577 пацієнтів. Кількість активних хворих на Одещині - 22 027.

У Київській області на коронавірус захворіли 693 особи. Загальна кількість інфікованих становить 21 731 особа. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 510 осіб, за минулу добу - 16. З початку епідемії одужали 9337 пацієнтів. Кількість активних хворих на Київщині становить 11 884 людини.