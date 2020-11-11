COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 965, Одещина - 705 та Київщина - 693
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 11 листопада в Києві на коронавірус захворіли 965 осіб.
Загальна кількість інфікованих становить 46 632 особи.
Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 914 осіб, за минулу добу - 20. Від початку епідемії одужали 17 473 пацієнти.
Станом на 11 листопада кількість активних хворих у Києві становить 28 245 осіб.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 6 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1002 особи.
До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Одеська та Київська області.
Так, в Одеській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 705 осіб. Загальна кількість інфікованих - 30 041. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 437 осіб, за минулу добу - 11. З початку епідемії одужали 7577 пацієнтів. Кількість активних хворих на Одещині - 22 027.
У Київській області на коронавірус захворіли 693 особи. Загальна кількість інфікованих становить 21 731 особа. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 510 осіб, за минулу добу - 16. З початку епідемії одужали 9337 пацієнтів. Кількість активних хворих на Київщині становить 11 884 людини.