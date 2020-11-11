Нардепи "Слуги народу" рекомендують свого колегу на пост глави Одеської ОДА, - Леонов

Народні депутати партії "Слуга народу", а також представники партії в новому складі міськради, написали звернення на ім'я Президента на його підтримку.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп ("СН") Олексій Леонов, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, останнім часом ходить багато чуток навколо призначення нового губернатора Одеської області. Хочу розвіяти деякі з них і позначити свою позицію:

Народні депутати партії "Слуга народу" на пост губернатора рекомендують свого колегу. Народні депутати партії "Слуга народу", а також представники партії в новому складі міськради, написали звернення на ім'я Президента на його підтримку.

Також ходять чутки, що нібито одеський депутатський корпус "Слуги народу" у другому турі місцевих виборів буде підтримувати чинного мера. Кажу за себе і офіційно заявляю: я не піду на такий злочин проти одеситів. Адже за час нашої роботи було оприлюднено сотні фактів і десятки доказів про розкрадання міського майна, тотальної корупції і зловживань владою командою мера.

На сьогодні серед кандидатів на пост губернатора Одеської області почав фігурувати Сергій Гриневецький. До пана Гриневецького, як до людини і професіонала, у мене немає ніяких питань. Але як відомо, Гриневецький - люструвати і відповідно до Закону "Про очищення влади" не може займати посаду губернатора. До того ж, він представляє ту політичну силу, яка протягом останніх 5 років грабує і нищить Одесу. Мені незрозуміло, як взагалі можуть розглядати його кандидатуру. Сподіваюся, що це - просто фейк", - заявив Леонов.

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