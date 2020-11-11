Питання водопостачання Криму дозволить прискорити деокупацію півострова, - представник президента в АРК Кориневич

Питання водопостачання окупованого Криму для українського уряду є чи не єдиним важелем тиску на Росію в питанні деокупації півострова. Легко від нього відмовлятися Україна не планує.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив представник президента в АРК Антон Кориневич.

За словами Кориневича, питання води дозволить прискорити деокупацію півострова.

"Ми вважаємо, що питання води і Північно-Кримського каналу - це важливий важіль тиску на країну-окупанта ... Тому що, як показує життя, країна-окупант на цей момент не здатна самостійно вирішити проблему водопостачання", - заявив представник президента в АРК.

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