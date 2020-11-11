В нинішніх умовах у найближчі 5 років очікується світова інфляція, - Бахматюк

Власник одного з найбільших українських агрохолдингів "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк розповів, чому найближчі п’ять років світову економіку очікує інфляція і чому Україна є в тренді на світових ринках, але не користується своїми можливостями.

Про це бізнесмен Олег Бахматюк розповів під час інтерв’ю Дмитру Гордону. Він розповів, що в світову економіку було емісовано 40 трильйонів доларів з початку пандемії, прямими і непрямими інструментами: "Прямі інструменти – це такі, як 3 трильйони перші в Штатах, потім ще 2 трильйони. У Європейському Союзі - 1 трильйон на викуп облігацій, 1 трильйон на підтримку, 800 млрд – на довготермінове кредитування. Тобто заливають, пішов залив у системи, як вирішення тимчасової проблеми. Але що парадоксально? Ці 40 трильйонів залили у країни, які займають 45 процентів світової економіки. Тобто вони фактично подвоїли своє ВВП".

Він вважає, що в цих умовах найближчі 5 років на нас чекає світова інфляція: "Те, що вчора коштувало долар, буде коштувати три. Перш за все це буде стосуватися сировинних речей. Тому що нерухомість не подорожчає, тому що вона звузилась у сегменті, тому що всі обслуговуючі інфраструктурні речі: перельоти глобальні, готелі, ресторани – вони будуть падати, потім будуть відновлюватися. Зрозуміло, що в тренді 10-ти років можна вкладати, але зараз буде сировина".

Бахматюк говорить, що це також і відкриває можливості для України, яка є експортером сировини - як продукції сільського господарства, так і металургії: "Україна зараз в тренді. А вона себе не продає. Вона зажимається. Живемо якимось правилами. У нас гуру з'являються, які нищать все українське і розказують, що ми маємо жити за правилами якогось економічного підходу, який був 10 років тому, коли був доступ до ресурсів, коли була зовсім інша економіка".