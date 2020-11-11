Військовослужбовець підозрюється в зґвалтуванні малолітньої школярки у Рівному, - Нацполіція

21-річний житель обласного центру перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в зґвалтуванні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У поліцію надійшло повідомлення від заступника директора одного з рівненських шкіл. Учениця розповіла, що поблизу закладу її зґвалтував невідомий чоловік.

У результаті проведених оперативних розшукових заходів працівники карного розшуку Рівненського відділу поліції спільно з колегами із обласного управління встановили особу чоловіка, який може бути причетний до скоєного злочину. Зловмисника затримали на одній із вулиць обласного центру.

Відомо, що він і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців: притягувався до адміністративної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних речовин, а також відносно нього триває досудове розслідування за аналогічним фактом – статтею 309 ККУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екскерівника підліткового табору підозрюють в 11 випадках зґвалтування неповнолітніх, - поліція Львівщини

Рівнянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відповідно до медичного освідування він був тверезий, однак в нього також відібрали біологічні зразки.

За фактом зґвалтування особи, яка не досягла 14-ти років, слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 10 до 15 років. Слідчі дії тривають.