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Військовослужбовець підозрюється в зґвалтуванні малолітньої школярки у Рівному, - Нацполіція

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Військовослужбовець підозрюється в зґвалтуванні малолітньої школярки у Рівному, - Нацполіція
21-річний житель обласного центру перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в зґвалтуванні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У поліцію надійшло повідомлення від заступника директора одного з рівненських шкіл. Учениця розповіла, що поблизу закладу її зґвалтував невідомий чоловік.

У результаті проведених оперативних розшукових заходів працівники карного розшуку Рівненського відділу поліції спільно з колегами із обласного управління встановили особу чоловіка, який може бути причетний до скоєного злочину. Зловмисника затримали на одній із вулиць обласного центру.

Відомо, що він і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців: притягувався до адміністративної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних речовин, а також відносно нього триває досудове розслідування за аналогічним фактом – статтею 309 ККУ.

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Рівнянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відповідно до медичного освідування він був тверезий, однак в нього також відібрали біологічні зразки.

За фактом зґвалтування особи, яка не досягла 14-ти років, слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 10 до 15 років. Слідчі дії тривають.

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    21-год. Военнослужащий.
    Нужно бы уточнять что за военнослужащий. Вряд ли участник АТО.
    Рыговско-шариевская вата ухватиться за "военнослужащего" и начнет раздувать истерию, поливая воевавших.
  • Yuriy Smith
    Известно, что он и раньше попадал в поле зрения правоохранителей: привлекался к административной ответственности за незаконное хранение наркотических веществ, а также в отношении него продолжается досудебное расследование по аналогичному факту - статьей 309 УК. Источник: https://censor.net/ru/n3230308\\\\\\\\

    Ну и каким боком он военнослужащий то? И тем более - привлекали? - пойдука, послужу ка, да?
  • Yuriy Smith
    то написали бы.
    я вот за шо - че подсудимого приняли в ВСУ то?
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