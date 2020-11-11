BMW випустила для автовласників з РФ карту, де Крим позначила російським

У власників автомобілів BMW, що продаються в Росії, з'явилася можливість встановити навігаційну карту, на якій окупований Крим показаний частиною Росії. У базовій версії Крим позначений українською територією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу "Бі-Бі-Сі".

Якщо раніше файл називався Road Map Europe EVO 2020-2, то в новій версії він став називатися для одних власників Road Map Europe EVO 2020-3, а для інших - Road Map Russia EVO 2020-3.

"BMW Group веде постійну роботу з оновлення картографічних даних навігаційних систем, в тому числі з урахуванням законодавства країни / регіону, де автомобіль купується або експлуатується. Однак є можливість змінити налаштування, задані за замовчуванням, якщо клієнт забажає експлуатувати автомобіль в іншій юрисдикції", - повідомила виданню компанія.

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У той же час, після окупації Криму належність півострова змінилася на картах інших автовиробників. Наприклад, у разі використання карти в Росії навігатор Nissan показує Крим російським, а в інших країнах - українським.

Volkswagen повідомив Бі-Бі-Сі, що карти компанії також можуть відрізнятися залежно від країни. "Однак це не дозволяє робити будь-які висновки про позиції Volkswagen щодо міжнародних та територіальним кордонів", - йдеться у відповіді компанії на запит Бі-Бі-Сі.

Mitsubishi в РФ використовує на бортовому комп'ютері "Яндекс.Навігатор", де Крим вказано російським з 2014 року. "Питання про територіальну належність окремих регіонів / її зміни, як і будь-які інші специфічні питання, коректно адресувати компанії, яка розробила, підтримує і оновлює цей продукт, тобто компанії "Яндекс", - зазначає пресслужба.

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"Яндекс" змінив територіальну належність Криму в кінці березня 2014 року, незабаром після "референдуму". Зміни торкнулися доменів .ru і .com, на картах яких Крим позначений як частина Росії. Карти на домені .ua і зараз показують Крим як частину України, хоча "Яндекс" заблокований на території України з травня 2017 року.

Територіальна належність Криму змінилася також на картах Google. Як пише видання, користувачі з російськими IP бачать Крим російським, а всі інші - українським.

"Ми докладаємо всіх зусиль для об'єктивного зображення спірних регіонів, і там, де у нас є локальні версії Google карт, як в Росії, ми дотримуємося місцевого законодавства при відображенні назв і кордонів", - зазначала тоді пресслужба пошуковика.

На аналогічні зміни пішла також компанія Apple. У листопаді 2019 року стало відомо, що в сервісах Apple російські користувачі бачитимуть російський Крим.