Найбільше скарг у контакт-центр із протидії COVID-19 надходить на роботу сімейних лікарів, - МОЗ

Найбільша кількість скарг (37%), що надходять у контакт-центр МОЗ щодо протидії COVID-19, стосуються роботи сімейних лікарів, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер під час пресбрифінгу в Києві в середу.

"Теми дзвінків, щодо яких залишали звернення (скарги або питання, які потребують додаткового вирішення), - робота сімейних лікарів (37%), надання послуг медзакладами (25%), робота лабораторій (11%), робота поліклінік, амбулаторій (7%), скарги на неможливість здати ПЛР-тест (4%)", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Кучера, найбільше таких звернень зареєстровано в Київській (22%), Дніпропетровській (9%), Харківській (7%), Черкаській (6%) областях і Києві (9%). Своєчасно і якісно опрацьовують звернення громадян Волинська, Черкаська, Одеська, Чернігівська, Житомирська, Хмельницька, Вінницька, Івано-Франківська, Херсонська й Миколаївська області.

Також дивіться: Степанов назвав симптоми легкого перебігу COVID-19: температура до 38 °C, легкий нежить, кашель і відсутність змін психічного стану. ВIДЕО

Заступник міністра зазначив, що від початку роботи контакт-центр отримав близько 27 тис. дзвінків, з них 7,631 тис. дзвінків було опрацьовано в автоматичному режимі.

"19,188 тис. дзвінків направили на операторів, з них 15,945 тис. дзвінків прийняли й опрацювали вчасно, 3,243 тис. дзвінків були під час навантаження, і оператори їм перетелефонували. 50% дзвінків стосуються діагностики, близько 9% питань - амбулаторного лікування, 6% - безплатних і платних тестувань, 5,7% - порядку проходження самоізоляції та 3,6% - підписання декларацій", - уточнив Кучер.