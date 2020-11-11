У стаціонарах Києва сьогодні лікуються 2038 хворих на COVID-19, з яких 697 пацієнтів - важкі, - Кличко

Кількість киян, які потребують госпіталізації, не зменшується. Сьогодні в стаціонарах медичних закладів міста лікуються 2038 хворих на COVID-19, з них 31 дитина.