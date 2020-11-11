Через особисту помсту Ситника бюджет недоотримає цього року 1,5 млрд грн, - Бахматюк

Бізнесмен Олег Бахматюк розповів в інтерв’ю, як його переслідування директором НАБУ Артемом Ситником за рік завдало 1,5 млрд прямих збитків державі.

Про це повідомляють Українські новини.

Бізнесмен заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону, що його підприємство "Укрлендфармінг", один з найбільших агрохолдингів країни, щорічно сплачувало 2-3 млрд грн податків до державного бюджету. Однак за рік тиску на його компанію з боку НАБУ у так званій "справі Писарука-Бахматюка" призвів лише 1,5 млрд прямих втрат для держави: "Ми до 2015-го року за 3 роки сплатили 7.7 чи 7.8 мільярда податків усіх рівнів. Це податок на зарплату, це ПДВ, це податок на прибуток, податок на землю… Тобто в рік ми платили десь від 2-х до 3-х мільярдів гривень. Навіть трішки іноді більше. Зараз, я думаю, ми сплатимо половину. Тому що стараннями НАБУ і усіх гончих, які імітують велику діяльність і розказують, що вони переслідують інтереси держави, а насправді вони її знищують і займаються імітацією, що я можу аргументовано доказати без будь-якої емоції, – на жаль, я опинився у цій ситуації".

Олег Бахматюк зазначив, що неодноразово звертався до Президента і Прем’єр-міністра щодо неправомірних дій директора НАБУ, які призводять до величезних втрат для державного бюджету: "Протягом цього року я, напевно, раз п’ять звертався до Президента, до Прем’єра і казав: "Будь ласка, схаменіть людину, яка в рік бере 1,5 мільярда з бюджету. Схаменіть людину, яка особисту помсту поставила вище інтересів держави. Схаменіть людину, яка переступає закон і підміняє себе тим законом, чи доцільністю, – і фактично назначає винним. Тому що це призводить до зменшення надходжень податків до бюджету, несе загрозу працевлаштуванню українських громадян".