Працівник пошти в Пенсільванії відмовився від заяв про фальсифікації бюлетенів, на які посилався Трамп, - WP
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post, він заявляв, що керівник поштового відділення в Ері наказував працівникам пошти проводити бюлетені, надіслані після дня виборів, заднім числом.
Ґрунтуючись на цих твердженнях, республіканці закликали Генеральну прокуратуру почати федеральне розслідування фальсифікації результатів виборів у Пенсільванії, яка є одним з ключових штатів для визначення переможця президентських виборів у США.
Втім, у понеділок Хопкінс підписав письмові свідчення, в яких відмовився від своїх звинувачень. Згодом демократи з комітету по нагляду Палати представників написали, що свідок повністю відмовився від своїх тверджень.
Разом з тим пізніше Хопкінс опублікував відео, в якому заперечує, що відмовився від своїх заяв. Отримати коментар від Хопкінса журналістам поки не вдалося.
Нагадаємо, 7 листопада низка американських ЗМІ повідомили, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США. Байден вже зробив першу заяву.
Новообраного президента вітають лідери держав, зокрема президент України Володимир Зеленський.
Голосування в США відбулося 3 листопада, багато виборців голосували поштою.