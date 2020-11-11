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Окупанти на Донбасі не пропускають людей через КПВВ навіть попри те, що всі пункти пропуску почали роботу, - Держприкордонслужба

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Окупанти на Донбасі не пропускають людей через КПВВ навіть попри те, що всі пункти пропуску почали роботу, - Держприкордонслужба
Російсько-окупаційні війська не пропускають людей через контрольні пункти в'їзду/виїзду на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Станом на 10:00 співробітники Держприкордонслужби України оформили:

  • у КПВВ "Станиця Луганська" на вхід з тимчасово окупованої території України - 131 особу, на вихід - 66 осіб;
  • у КПВВ "Новотроїцьке" – на виїзд до ТОТУ оформлено 5 громадян та 5 транспортних засобів.

А в КПВВ "Золоте" – 1 особа та в КПВВ "Щастя" – 1 особа, які вибули у напрямку тимчасово окупованої території, були повернуті представниками окупаційної влади.

У КПВВ "Гнутове", "Мар'їнка" та "Майорське" громадяни для перетину лінії розмежування не прибували.

Нагадаємо, 10 листопада Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі, попри відмову найманців РФ відкрити пункти зі свого боку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не відкривши КПВВ на Донбасі, Росія продемонструвала своє ставлення до громадян та домовленостей "нормандської четвірки", - Резніков

Топ коментарі

  • Sergii Ustim
    Так отправьте туда Фокина с Кравчуком, Сивоху и всю их ЗЕленую братию, пусть наладят ситуацию. В чем проблема? Мало войска отвели, или плохо в окопах прячемся, может недостаточно очко пуйлу отполировали?
  • Дід Трохим
    Смешной заголовок про то , что все пункты начали работу, а оккупанты не пропускают.
    А если бы один из этих пунктов заработал, то пропускали бы?
    Что-то зависит от количества пунктов?
    Или от того , что там все решают оккупанты, а не Кравчуки с Фокиными и величайшим лидером современности
  • Анатолий Панасюк
    Нехай Кравчук пожаліється в "Спортлото".
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