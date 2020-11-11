Корнієнко про затримання на Закарпатті глави ОТГ від "Слуги народу" Попелича: партія очікує справедливого вироку

Глава політичної сили "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що партія очікує справедливого розслідування і вироку у справі підозрюваного в отриманні хабаря новообраного глави Воловецької об'єднаної територіальної громади в Закарпатській області Михайла Попелича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення партії в Telegram.

"Незалежно від партійної приналежності, хабарники й ті, хто розкрадає бюджети, мають бути суворо покарані. Ми не поділяємо чиновників на "своїх" і "чужих". "Слуга Народу" повністю підтримує справедливе розслідування справи та разом із усім суспільством очікує справедливих вироків за можливі корупцію і хабарництво", – наголосив Корнієнко.

Корнієнко зазначив, що навіть ретельний відбір кандидатів не гарантує їх стовідсоткової доброчесності.

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"Однак ніхто не має "імунітету" від переслідувань за корупцію та інші злочини. Усі мають бути рівними перед законом. Цей принцип ми з командою Президента Зеленського відстоюємо з перших днів роботи. Саме тому впевнені у невідворотності покарання для всіх, хто спробує наживатися на бюджетних ресурсах", - зазначили в партії.

Як повідомлялося, на Закарпатті СБУ затримала обраного від партії "Слуга народу" главу Воловецької ОТГ Михайла Попелича, якого підозрюють у вимаганні хабаря.