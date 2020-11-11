Рейтинг Зеленського за пів року впав із 40,9% до 33,3%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Якби президентські вибори відбулися в середині жовтня 2020 року, в першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. Чинного президента підтримують 25,3% серед усіх опитаних і 33,3% серед тих, хто визначився, за кого голосуватиме.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

За даними опитування, планують проголосувати за:

Володимира Зеленського - 33,3%

Петра Порошенка - 17,3%,

Юлію Тимошенко - 11,1%,

Юрія Бойка - 10,5%,

Ігоря Смешка - 9,5%,

Віктора Медведчука - 8,8%,

Олега Ляшка - 4,6%,

Кіру Рудик - 0,4%.

Також читайте: Рейтинг партій: СН - 28%, "ЄС" - 21%, ОПЗЖ - 16,5%. Президентський рейтинг: Порошенко і Зеленський у другому турі, - опитування Центру Разумкова

Ще 4,4% проголосують за іншого кандидата.

Якщо порівнювати з даними опитування КМІС за квітень 2020 року, то рейтинг Зеленського впав із 40,9% до 33,3%. У всіх інших кандидатів рейтинг зріс.







Опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології протягом жовтня-листопада 2020 року. Польовий етап тривав із 17 по 24 жовтня. Опитування здійснювалося методом CATI. Всього було опитано 1502 респонденти по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6%. Після опрацювання результатів, протягом 5-8 листопада респондентів повторно опитували, щоб поставили декілька додаткових запитань. Всього повторно погодилися на інтерв’ю 1083 респонденти