Співробітниця столичного банку викрала у клієнтів 12,3 млн грн, - прокуратура

У Києві викрили заступницю директора регіонального відділення банку, яка протягом двох років привласнювала кошти за депозитними договорами на загальну суму 12,3 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Так, Київською місцевою прокуратурою № 10 скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва обвинувальний акт щодо колишнього заступника директора регіонального відділення банку за фактом заволодіння коштами вкладників в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2013-2014 років заступник директора регіонального відділення банку з метою створення уяви перед клієнтами чинності правочинів про депозитні вклади, надавала вкладникам завідомо підроблені документи, що підтверджували належність передачі банку коштів за депозитними договорами.

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У подальшому отримані від клієнтів кошти обвинувачена не обліковувала належним чином, а привласнювала та використовувала на власний розсуд.

Таким чином незаконними діями заступника директора регіонального відділення банку заподіяно збитків клієнтам банку на загальну суму 12 300 000 грн.

За наслідками досудового розслідування колишній співробітниці банку пред’явлено обвинувачення за ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.