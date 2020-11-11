Рейтинг "слуг народу" вперше впав нижче ОПЗЖ і "Європейської Солідарності", - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
За даними опитування, серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, підтримка партій становить:
"Опозиційна платформа - За життя" - 22,1%,
"Європейська Солідарність" - 19,3%,
"Слуга народу" - 18,7%
"Батьківщина" - 9,3%
"Сила і честь" - 6,6%
Радикальна партія - 5,4%.
Якщо порівнювати з даними опитування КМІС за квітень 2020 року, то рейтинги ОПЗЖ і "ЄС" виросли з 15.8% до 22,1% і з 13,5% до 19,3% відповідно, а рейтинги "СН" і "Батьківщини" впали з 29.9 % до 18,7% і з 11,6% до 9,3% відповідно. Також незначно впав рейтинг "Сили і честь" з 6,9% до 6,6%, а Радикальної партії зріс з 4,9% до 5,4%.
Опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології протягом жовтня-листопада 2020 року. Польовий етап тривав з 17 по 24 жовтня. Опитування проводилося методом CATI. Всього було опитано 1502 респонденти по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6%. Після обробки результатів, протягом 5-8 листопада респондентів повторно опитували, щоб поставили кілька додаткових питань. Всього повторно погодилися на інтерв'ю 1083 респонденти.