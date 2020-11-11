Підозрюваного в організації вбивства херсонського бізнесмена Пащенка затримано в Дніпрі

Правоохоронці під процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури затримали в м. Дніпро чоловіка, якому раніше заочно повідомлялося про підозру в організації і підготовці вбивства херсонського бізнесмена Ігоря Пащенка в 2018 році.