За підсумками аудиту "Нафтогазу" СБУ зараз проводить розслідування, - Шмигаль

Служба безпеки України проводить розслідування за підсумками аудиту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", проведеного Державною аудиторською службою, після закінчення якого будуть оприлюднені результати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в ефірі "Україна 24" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Дійсно був проведений аудит. Є результати Державної аудиторської служби. Результати негативні. Частину ми бачили вже в засобах масової інформації, але там були представлені некоректні матеріали. За підсумками аудиту СБУ зараз проводить відповідне розслідування, результати будуть оприлюднені", - сказав глава уряду.

Прем'єр зазначив, що за негативні результати у фінансовій звітності держкомпаній відповідальність понесуть правління, керівники та, зокрема, наглядові ради.

"Відповідальність несе правління, керівники. Все це прописано в статутах. І всіх людей, які умовно можуть бути винними в якихось порушеннях, легко визначити та вказати на їхню відповідальність. І вони не можуть сказати: "Нам подзвонили з Кабміну, це політично необхідне рішення". Ці підприємства є самостійними суб'єктами економічної активності", - підкреслив Шмигаль.

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