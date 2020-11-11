За підсумками аудиту "Нафтогазу" СБУ зараз проводить розслідування, - Шмигаль
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в ефірі "Україна 24" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Дійсно був проведений аудит. Є результати Державної аудиторської служби. Результати негативні. Частину ми бачили вже в засобах масової інформації, але там були представлені некоректні матеріали. За підсумками аудиту СБУ зараз проводить відповідне розслідування, результати будуть оприлюднені", - сказав глава уряду.
Прем'єр зазначив, що за негативні результати у фінансовій звітності держкомпаній відповідальність понесуть правління, керівники та, зокрема, наглядові ради.
"Відповідальність несе правління, керівники. Все це прописано в статутах. І всіх людей, які умовно можуть бути винними в якихось порушеннях, легко визначити та вказати на їхню відповідальність. І вони не можуть сказати: "Нам подзвонили з Кабміну, це політично необхідне рішення". Ці підприємства є самостійними суб'єктами економічної активності", - підкреслив Шмигаль.