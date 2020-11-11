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ОП планує призначити главою Одеської ОДА людину Кауфмана Гриневецького, - "слуга народу" Дубінський

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ОП планує призначити главою Одеської ОДА людину Кауфмана Гриневецького, - "слуга народу" Дубінський
Офіс президента направив до Кабміну на формальне погодження на посаду губернатора Одеської області Сергія Гриневецького.

Про це повідомив нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Гриневецький близький до одеського бізнесмена Кауфмана, який також стоїть за тютюновою монополією "Тедіс".

"Як ви пам'ятаєте, нещодавно Антимонопольний комітет відпустив 3.5 млрд гривень штрафу "Тедіс" і злив Кауфману всі суди. От такий вимальовується "одеський союз"", - зазначає нардеп.

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ОП планує призначити главою Одеської ОДА людину Кауфмана Гриневецького, - слуга народу Дубінський 01

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Топ коментарі

  • Oljik
    Одні етнічні українці: Кауфман, Гриневецький, Дубінський......
  • Andriy Kalnyshevsky
    О) уже и "собачий рот" в аппазиции к ОП ОП планирует назначить главой Одесской ОГА человека Кауфмана Гриневецкого, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 8600
  • Alex Lodje
    Новое лицо - никогда не был главой Одесской ОГА и вот опять.
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