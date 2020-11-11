Лерос про рішення ОАСК щодо "будинку-монстра" на Подолі: "Спочатку ви обираєте владою київську мафію, а потім суди починають займатися будівельним свавіллям"

Петиція до президента Володимира Зеленського щодо ОАСК вже давно набрала необхідні для її розгляду 25 тис. голосів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп, якого виключено зі СН, Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Спочатку ви обираєте владою київську мафію, а потім суди починають займатись будівельним свавіллям. Можна продовжувати думати, що це ніяк не пов’язано.

P.S. Як приклад, петиція до президента щодо ОАСК вже давно набрала 25 тис., але на плівках Вовка ми почули, чому Зеленському потрібні саме такі суди", - заявив Лерос.





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Нагадаємо, 1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Раніше Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Деяким суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не змогли вручити повістки, тому що судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".