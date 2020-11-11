ВАКС засудив депутата Полтавської облради Прядка і заступника начальника обласного КП Гнєздова до 4,5 років в'язниці

Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок депутату Полтавської обласної ради та заступнику начальника одного з відділів Полтавського обласного комунального підприємства "Полтавафарм".

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

Як наголошується, у травні 2017 року депутата обласної ради та заступника начальника одного з відділів Полтавського обласного комунального підприємства "Полтавафарм" було викрито на наданні 35 тис. гривень неправомірної вигоди заступнику начальника відділу оперативних розробок та організації агентурно-оперативної роботи ГУ Нацполіції в Полтавській області. За цю "винагороду" депутат, який на той момент також був виконувачем обов’язків директора ПОКП "Полтавафарм", та заступник начальника намагались пришвидшити проведення обстежень та надання спеціальних дозволів на використання об'єктів комунального підприємства для робіт, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

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Розглянувши матеріали справи та заслухавши доводи сторін, колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та визнала вказаних осіб винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Вироком суду депутата та службовця комунального підприємства засуджено до 4 років 6 місяців позбавлення волі.

Крім того, вироком суду конфісковано в дохід держави 35 тис. гривень неправомірної вигоди.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо не буде внесено апеляційної скарги.

За інформацією Transparency International, йдеться про депутата Валерія Прядка і колишнього заступника начальника одного з відділів КП "Полтавафарм" Руслана Гнєздова.