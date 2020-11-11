У МОЗ готові подати заявку у ВООЗ, щоб вони прислали медиків на допомогу, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я планує просити медиків у Всесвітньої організації охорони здоров'я для екстреної медичної допомоги.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю Українському радіо, передає Цензор.НЕТ.

"Всесвітня організація охорони здоров'я як координатор приймає заявки про те, кому потрібні медичні працівники. Ми зараз говоримо, що ми готові розглядати і співпрацювати з ними щодо екстреної медичної допомоги. Оскільки екстрена медична допомога - це той етап, коли люди потребують невідкладної допомоги" - сказав Ляшко.

За його словами, йдеться не тільки про "ковідних" хворих, але і про інших.

"Коли збільшується кількість викликів на екстрену медичну допомогу щодо ковіду, то збільшується час приїзду цієї бригади, яка задіяна сьогодні на ковід, до іншої патології, де треба також невідкладна допомога", - пояснив головний санітарний лікар.

Також читайте: МОЗ ініціює запровадження "карантину вихідного дня" вже 14-15 листопада, якщо Кабмін встигне ухвалити постанову, - Ляшко