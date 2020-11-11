"За президентства Зеленського Україна відкотилася на вісім років назад", - ексглава ДПС Верланов

Політичний клімат в Україні різко змінився після шести років недосконалого прогресу після Революції Гідності 2014 року. За останні місяці країна зійшла зі шляху реформ і повернула чимало найгірших практик токсичного минулого.

Тепер ситуація загрожує скотитися в щось на зразок корупційного хаосу. Про це в колонці для Atlantic Council пише ексглава ДПС України Сергій Верланов.

"Протягом останніх шести років тисячі молодих українців призупинили кар'єру заради можливості змінити свою країну - шанс, який випадає раз в житті. Деякі зайняли державні посади відразу після Революції Гідності. Інші зробили це під час пізніших урядів Володимира Гройсмана та Олексія Гончарука. На жаль, цей період ідеалізму і оптимізму закінчився. На їхнє місце прийшли чиновники з абсолютно іншим набором цінностей. Більшість прихильників реформ і ліберальних, прозахідних поглядів повністю витіснені з держсектору. Деяких тепер незаконно переслідують спецслужби", - зазначає автор колонки.

На його думку, в країні все було зроблено для того, щоб відбити бажання у кращих талантів країни брати участь в органах управління. Зокрема, до списку факторів стримування належать навмисно неконкурентоспроможні зарплати, сфабриковані кримінальні справи і напади з боку підконтрольних олігархам українських мейнстрімних ЗМІ.

"Трохи більше року тому президент Зеленський мав унікальний шанс кардинально змінити країну. Його безпрецедентна перемога на президентських виборах в квітні 2019 року в Україні разом з не менш вражаючим тріумфом партії "Слуга народу" на парламентських виборах через три місяці надали чудову можливість здійснити програму сміливих і цілком можливо болючих реформ. Але Україна рушила в зовсім іншому напрямку. Президент, який балотувався з розмитою, але в цілому реформістською програмою, знищив більшість скромних успіхів, які були зроблені до нього. За останні вісім місяців Україна відкотилася на вісім років назад", - зазначає Сергій Верланов.

Автор упевнений, що вирішальну роль в такій трансформації зіграли олігархи. Їхній майже повний контроль над українським ЗМІ дозволив маргіналізувати і дискредитувати демократичні сили, а вплив на державну службу, правоохоронні органи, бізнес і судову владу дозволив їм саботувати, блокувати, пригнічувати і, нарешті, згортати реформу за реформою.

"Зміни, що відбулися в Україні протягом перших вісімнадцяти місяців президентства Зеленського, мають мало спільного з тими ідеалами, які, за твердженнями президента, він уособлював під час передвиборчої кампанії. Цей розрив між обіцянками і політики - рецепт нестабільності і заворушень. Однак повернення до масових протестів дає мало шансів досягти бажаного результату, якщо остаточно не вирішити основні проблеми, що стоять перед Україною", - упевнений автор.

Сергій Верланов підкреслив: поки країна буде продовжувати грати за правилами олігархічної системи, Україна буде приречена ходити по колу.

"Останні події не залишають сумнівів в тому, що доля України все ще перебуває в руках всемогутнього олігархічного класу, активно протистоїть верховенству права і більш ніж готовий домовитися з Кремлем. Поки національне обговорення не зосереджено саме на способах вирішення цієї проблеми, майбутнє України буде залишатися заручником інтересів олігархів", - підсумував Сергій Верланов.

Як раніше повідомлялося, західні політексперти розцінюють тиск СБУ на Верланова як переслідування реформаторів.