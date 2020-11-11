РФ має направити заперечення в ЄСПЛ у справі про виселення Кримської єпархії ПЦУ з храму в Сімферополі, - адвокат Заєць

Європейський суд з прав людини комунікував владі Росії справу про виселення Кримської єпархії Православної церкви України з храму в Сімферополі. Москва повинна до 5 січня 2021 року направити в суд свої заперечення.

Про це в Facebook повідомив український адвокат Сергій Заєць, передає Цензор.НЕТ.

"На підготовку цієї справи пішло понад 3,5 року наполегливої ​​роботи, а сама ця скарга була подана лише рік тому. Це п'ята за рахунком скарга з шести, які були подані, починаючи з 2017 року, і стосуються порушення прав Православної церкви України в Криму. Ця скарга порушує найбільш гострі питання, які загрожують повним знищенням громади. Влада Росії повинна направити свої заперечення до суду до 5 січня 2021 року. Після цього можливість прокоментувати справу буде надана Управлінню єпархії як заявнику", - написав адвокат.

За його словами, ЄСПЛ запропонував уряду України також вступити в цю справу.

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Влада Росії поки не коментувала рішення ЄСПЛ, зазначає Крим.Реаліі.

У вересні цього року стало відомо, що Європейський суд з прав людини вирішив не застосовувати термінових заходів для захисту храмів Української православної церкви в Криму. У рішенні суду йдеться, що запит "виходить за рамки застосування правила про тимчасові заходи, оскільки не тягне за собою ризик серйозної і непоправної шкоди".

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Нагадаємо, за словами архієпископа Климента, підконтрольна Кремлю влада Криму наполягає на припиненні будь-яких договорів з Кримською єпархією Православної церкви України.

Російський Арбітражний суд Криму за позовом Мінмайна Криму виніс рішення про розірвання договору оренди приміщень кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі. Воно оскаржене.

24 липня 2019 року майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі було "розграбовано і зламане" після рішення суду про передачу в користування окупаційного Мінмайна Криму.

4 серпня 2020 року Верховний суд РФ відмовився переглянути рішення про виселення громади Православної церкви України (ПЦУ) з кафедрального собору в окупованому Сімферополі.