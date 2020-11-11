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Вітаємо припинення Азербайджаном і Вірменією бойових дій у районі Нагірно-Карабаського конфлікту, - заява МЗС України

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Вітаємо припинення Азербайджаном і Вірменією бойових дій у районі Нагірно-Карабаського конфлікту, - заява МЗС України
Україна сподівається на повне врегулювання нагірно-карабаського конфлікту на основі міжнародного права.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву МЗС України.

"Вважаємо, що наступним кроком має стати відновлення стабільності та життєдіяльності регіону, а також продовження міжнародних зусиль для досягнення повного врегулювання нагірно-карабаського конфлікту на основі міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

Україна незмінно і беззастережно підтримує територіальну цілісність Азербайджанської Республіки в міжнародно визнаних кордонах.

"Цей принцип є основоположним для України, яка досі страждає від російської агресії, і частина території якої залишається під тимчасовою окупацією Росії", - підсумували в МЗС.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Приветствуем прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта, - заявление МИД Украины - Цензор.НЕТ 5905
  • Алексей Достоевский
    Кацап,война прекратилась потому,что Армению раздолбили под ноль.А ты покушай собственных фекалий и доложи старшему смены,что обосрался
  • Алексей Достоевский
    Мир-дрючба-жвачка
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