Вітаємо припинення Азербайджаном і Вірменією бойових дій у районі Нагірно-Карабаського конфлікту, - заява МЗС України
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Україна сподівається на повне врегулювання нагірно-карабаського конфлікту на основі міжнародного права.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву МЗС України.
"Вважаємо, що наступним кроком має стати відновлення стабільності та життєдіяльності регіону, а також продовження міжнародних зусиль для досягнення повного врегулювання нагірно-карабаського конфлікту на основі міжнародного права", - йдеться в повідомленні.
Україна незмінно і беззастережно підтримує територіальну цілісність Азербайджанської Республіки в міжнародно визнаних кордонах.
"Цей принцип є основоположним для України, яка досі страждає від російської агресії, і частина території якої залишається під тимчасовою окупацією Росії", - підсумували в МЗС.