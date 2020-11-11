Силовики РБ блокують рахунки білорусів-жертв тортур: на сьогодні вкрадено 1,4 млн рублів

Правоохоронні органи РБ почали блокувати рахунки білорусів, які отримували компенсації від ініціативи BY_help. На цей момент відомо про більш ніж 60 подібних випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це повідомив один із засновників BY_help Олексій Леончик.

"З сьогоднішнього ранку нам надходять повідомлення, що на вимогу СК, КДБ чи подібної інституції почалося масове блокування рахунків одержувачів нашої допомоги. Вже є понад 40 підтверджених повідомлень, - повідомив Леончик (пізніше цифра була оновлена ​​до 60). Він називає це "прямою крадіжкою грошей, які ми виплачували жертвам тортур"".

Один із співзасновників кампанії BY_help і фонду солідарності BYSOL Андрій Стрижак каже, що про блокування рахунків сьогодні стали повідомляти масово.

Загальна сума, на яку було накладено арешт, - більш як 1 мільйон 400 тисяч рублів. Це не вся надана допомога, але значна її частина. Проблема виникла з платежами з-за кордону, які могли бути пов'язані з особистими переказами осіб, які бажали допомогти білорусам. На даний момент про аналогічні проблеми з виплатами від BYSOL (фонд, що допомагає тим, хто залишився без роботи через політичні причини. - Ред.) повідомлень не надходило.

Стрижак підкреслює, що "фактично ці гроші були вкрадені з рахунків людей".

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"Вони були зібрані білорусами для допомоги білорусам, ніякого кримінального характеру ці гроші не мають. Згідно із законом кожна людина може отримати в дар до 7003 рублів на рік, навіть не декларуючи їх (сума актуальна для 2020 року. - Ред.). Якщо сума вийшла більше, людина зобов'язана подати декларацію та сплатити податок з перевищення, але тільки в наступному році. Тому всі фантазії з приводу кримінального походження цих грошей абсолютно необґрунтовані і не мають під собою жодного підґрунтя, - підкреслює Стрижак. - Люди отримують допомогу, оскільки вони постраждали від репресій влади. Це допомога пораненим, побитим, заарештованим, зґвалтованим. Можна сказати, зараз існують дві паралельні Білорусі: в одній - солідарність і допомога, а в інший це виставляється кримінальним злочином".

Також він зазначив, що "цими діями Білорусь криміналізовала будь-який переказ всередині білоруської банківської системи": "Ви можете переказувати гроші один одному, з-за кордону своїм родичам - а їх ось так заблокують і скажуть, що це кримінал. Я бачу в цьому проблему для всієї банківської системи".

Тим, хто зіткнувся з блокуванням рахунку через допомогу, Стрижак радить звернутися зі скаргою в банк і спробувати оскаржити постанову про блокування.

"Ми в будь-якому випадку будемо надавати допомогу, просто для цього будуть використовуватися інші можливості. Та допомога, яку білоруси отримують завдяки підтримці держави і світу, унікальна і буде продовжуватися", - сказав Стрижак.

Білоруське видання наводить приклад мінчанки, яка близько двох тижнів тому отримала допомогу від ініціативи на оплату штрафу (кілька сотень рублів). У неї минулого тижня заблокували всі її банківські рахунки. Під блокування потрапив в тому числі той рахунок, який відкривала як ІП.

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"Коли зрозуміла, що рахунки заблоковані, звернулася в банк. Там мені повідомили, що це зроблено на вимогу Слідчого комітету, - розповідає жінка. - Я тепер не можу навіть подивитися стан рахунків, чи є там гроші. Зверталася до відділу роботи з громадянами в СК, мені там порадили писати письмове звернення".

Жінка каже, що інших причин, за якими могли заблокувати її рахунку, вона не бачить.

"Якби до мене були питання, то напевно б прийшла повістка або повідомлення будь-яке, думаю, - міркує мінчанка. - А тут заблокували всі рахунки, в тому числі і той, який відкривала як ІП, і залишили без копійки грошей. Якщо б тільки суму допомоги заблокували і списали, так заблоковані всі кошти. Може, ініціатива BY_help тепер з гіркого досвіду перегляне механізм переказу допомоги постраждалим ".

Кампанія BY_help фінансово допомагає заарештованим, оштрафованим, пораненим, побитим, а також, у виняткових випадках, з оплатою адвокатів. Гроші може пожертвувати будь-яка людина. За даними на 8 листопада, кампанія BY_help підтримала понад 3300 заявок від білорусів, які зазнали репресій, всього заявок в базі більш як 8700. Загальна сума виплачених компенсацій становить 3 674 471 рубль. Вони пішли на 1640 компенсованих штрафів, 1209 виплат з надання медичної допомоги, 401 оплату перебування на добі, 83 компенсації послуг адвокатів.