ЦВК необхідно негайно встановити й оприлюднити результати місцевих виборів, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов направив на ім'я голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Олега Діденка лист, в якому звернув увагу на необхідність вжити невідкладних заходів щодо встановлення результатів голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року і негайного їх оприлюдненню.

У листі Данілов зазначив, що ЦВК в умовах нового виборчого закону проводить значну роботу із забезпечення прав українських громадян обирати і бути обраними, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Водночас Апаратом Ради національної безпеки і оборони України фіксується зростання соціальної напруженості і, як наслідок, виникнення ризиків національній безпеці у ситуації, пов’язаній з питанням недостатнього інформування суспільства щодо офіційних результатів виборів", - уточнив Данилов.

Він нагадав, що відповідно до календарного плану місцевих виборів, затвердженого ЦВК 8 серпня 2020 року, крайньою датою встановлення результатів місцевих виборів було визначено 6 листопада 2020 року включно.

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"Разом з тим на сьогодні в певній частині територіальних округів результати голосування з місцевих виборів не встановлені", - підкреслив Данилов і додав, що згідно з чинним законодавство ЦВК має повноваження встановити результати місцевих виборів у разі невиконання деякими ТВК вимог Виборчого кодексу.

"Ураховуючи наведене, в інтересах національної безпеки та з огляду на те, що проведення вільних, гласних та транспарентних виборів є необхідною умовою забезпечення принципу демократії, є обов’язковим стандартом для демократичного, вільного та відкритого суспільства, звертаю увагу на вжиття невідкладних заходів щодо встановлення результатів голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року та негайного їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії", - резюмується в листі.