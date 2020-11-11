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Коронавірус став значно агресивнішим: кількість важких хворих збільшується, - Степанов

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Коронавірус став значно агресивнішим: кількість важких хворих збільшується, - Степанов
На агресивність коронавірусу вказує зростання важких випадків захворювання на COVID-19, зазначає глава МОЗ. Він закликає не займатися самолікуванням.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає в людини захворювання на COVID-19, стає агресивнішим. Про це заявив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Зараз набагато агресивнішим став цей вірус. Тобто кількість важких хворих збільшується. Це те, що відбувається не тільки в Дніпрі або області (Степанов нещодавно був там з робочою поїздкою. - Ред.), а по всій країні", - сказав чиновник.

Степанов також поскаржився, що люди протягом п'яти-семи днів не звертаються до лікаря, самостійно приймають антибіотики або інші ліки.

Він закликав не шкодити собі - не займатися самолікуванням і звертатися по допомогу до медиків, які знають, що треба давати конкретному пацієнту.

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"По-перше, ви йдете в аптеку і витрачаєте гроші. По-друге, ви вживаєте антибіотики на початковій стадії і завдаєте собі шкоди. Тому, що якщо буде стан, коли вам дійсно знадобляться антибіотики, вони просто не матимуть необхідної дії", - пояснив ризики самолікування Степанов.

Топ коментарі

  • roshenko q
    откуда вас таких зачетных дибилов берут? Растет заболеваемость - растет количество госпитализированных - естественно увеличивается количество больных с тяжелым течением.
    Причем тут мля агрессивность коронавируса? И это говорит министр!
  • Алексей Варнавин
    Это не коронавирус стал агрессивным.А ваша бездеятельность, стала ещё больше явной. Я понимал бы, есть бы раскопали бы что-то, и от туда вырвался бы вирус, и страна оказалась в таком положении.Но вам же ВОЗ орал,Китай показывал кадры эпидемии,Италия показывала,что происходит в их стране.И вы НЕ ЧЕРТА не делали.Нет,вру. Маски продавали и закрывали больницы и поликлиники по стране.И теперь вы трындите,что вирус стал агрессивным? Не ну хватить нам ССАТЬ в глаза.Порошенко ССАЛ пять лет,теперь ещё и Зеленский и его окружение будет ссать и тоже пять лет? Да ну на х,такие пляски с бубном. НАХ ВЫ НУЖНЫ ТАКИЕ ХОРОШИЕ?
  • belge
    Задрали, суки, своими ковидными побрехеньками.

    - соответственно, помимо «белой», правдивой информации, необходимо использовать «серую», то есть полуправду, и «черную» - откровенную ложь: «мы добиваемся не правды, а эффекта»;
    - причем «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят» и тем быстрее она распространяется;
    Коронавирус стал гораздо более агрессивным: количество тяжелых больных увеличивается, - Степанов - Цензор.НЕТ 7099«Пропаганда должна воздействовать больше на чувства, чем на разум»
    - а чтобы у толпы не возникало сомнений, «послания» должны быть примитивными, без подробностей, на уровне односложного лозунга: «худший враг пропаганды - интеллектуализм» (с)
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