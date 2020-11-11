Госпіталізація й операція не можуть бути перенесені, якщо це загрожує життю і здоров'ю пацієнта, - Степанов
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Певні планові госпіталізації й операції дійсно призупинені. Проте будь-яка операція, госпіталізація, відтермінування якої може нести загрозу здоров'ю або життю, не можуть бути перенесені. Такі пацієнти будуть вчасно госпіталізовані та прооперовані", – підкреслив Степанов.
Очільник МОЗ роз'яснив, що закладам охорони здоров’я забороняється проведення планових заходів із госпіталізації, окрім:
- надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
- надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;
- надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
- надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
- надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
- проведення інших невідкладних і термінових заходів із госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей.
"Ми говоримо виключно про призупинення тих госпіталізацій і планових операцій, відтермінування яких не буде ніяким чином загрожувати вашому життю або здоров'ю. Будь-які інші операції та невідкладні стани не можуть бути перенесені, і медична допомога надаватиметься вчасно, як і надавалася за весь час пандемії в нашій країні", – наголосив Степанов.