Госпіталізація й операція не можуть бути перенесені, якщо це загрожує життю і здоров'ю пацієнта, - Степанов

Заборона на проведення закладами охорони здоров'я планових заходів щодо госпіталізації не поширюється на певні види надання медичної допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Певні планові госпіталізації й операції дійсно призупинені. Проте будь-яка операція, госпіталізація, відтермінування якої може нести загрозу здоров'ю або життю, не можуть бути перенесені. Такі пацієнти будуть вчасно госпіталізовані та прооперовані", – підкреслив Степанов.

Очільник МОЗ роз'яснив, що закладам охорони здоров’я забороняється проведення планових заходів із госпіталізації, окрім:

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

проведення інших невідкладних і термінових заходів із госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей.

"Ми говоримо виключно про призупинення тих госпіталізацій і планових операцій, відтермінування яких не буде ніяким чином загрожувати вашому життю або здоров'ю. Будь-які інші операції та невідкладні стани не можуть бути перенесені, і медична допомога надаватиметься вчасно, як і надавалася за весь час пандемії в нашій країні", – наголосив Степанов.

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