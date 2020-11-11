49% українців підтримують вступ до ЄС, 13,8% - до ЄврАзЕС, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

49% українців вважають, що Україна має рухатися до вступу в Європейський Союз, 27% виступають за неприєднання ні до ЄС, ні до Євразійського економічного союзу, 13,8% - за вступ до ЄврАзЕС із РФ, Білоруссю, Казахстаном, Вірменією та Киргизією.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Так, 41% українців вважають, що країна має прагнути до членства в НАТО, 37,1% - що Україна має бути нейтральною / позаблоковою державою, 13% - за членство в Організації договору про колективну безпеку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг "слуг народу" вперше впав нижче ОПЗЖ і "Європейської Солідарності", - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Під час дослідження було опитано 1502 респонденти. Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів на всіх підконтрольних уряду України територіях. Вибірка репрезентативна для України в цілому і для окремих п'яти макрорегіонів (Захід, Центр, Південь, Схід, Донбас). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6%.