Україна готується до розгортання тимчасових госпіталів у Києві, Одеській та Донецькій областях, - Ляшко

Тимчасові госпіталі для лікування коронавірусу можуть з'явитися вже найближчим часом. Для розгортання додаткових місць розглядають Київ, Донецьку та Одеську області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Як лікар я б не хотів, щоб у нас були розгорнуті тимчасові госпіталі і в них надавалася медична допомога. Я хотів би, щоб вся медична допомога надавалася в межах закладів охорони здоров'я. І бажано, щоб ми навіть 50% не задіяли, а залишалися в тих 30%, які є", - сказав Ляшко.

Але, за словами головного санлікаря, Україна наближається до розгортання тимчасових госпіталів.

"Сьогодні розглядаються три області: Одеська, Донецька та Київ. Визначено локації, визначено кошторис і на найближчому засіданні уряду ці гроші будуть перерозподілені в субвенції на обласні державні адміністрації, щоб вони почали розгортання і підготовку до розгортання", - пояснив Ляшко.

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