Хворих на COVID-19 із "червоної" зони на Прикарпатті будуть відправляти в лікарні "помаранчевої", - представник ОДА Кобельська

Через складну ситуацію в прикарпатських лікарнях, які віднесено до "червоної" карантинної зони, пацієнтів із COVID-19 або підозрою будуть госпіталізувати в інші медичні установи.

Про це Суспільному повідомила заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я Ірина Кобельська, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільше навантаження лягає на ті заклади, які перебувають у червоних зонах. Там найгірша ситуація із завантаженістю ліжок. Тому мінятимуть маршрути пацієнтів - госпіталізувати в ті заклади, де менше хворих", - говорить Ірина Кобельська.

29 листопада в Івано-Франківській області додатково розгорнули 556 ліжок для лікування хворих COVID-19.

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"Ще два заклади потужністю 220 ліжок додатково будемо подавати на контракти з Національною службою здоров'я України. Є в резерві ще три лікарні, які плануємо залучати для надання допомоги", - додала Кобельська.

Видання зазначає, що минулого тижня до 10% медпрацівників, які лікують хворих на коронавірусну інфекцію, перебували на лікарняному.

На цей момент чотири міста і п'ять районів Прикарпаття - в "червоній" зоні.