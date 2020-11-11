Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський

Про це в своїй колонці пише керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Андрій Забловський.

За його словами, в зоні ризику 50 млрд. грн. податків і 50 тис. робочих місць.

"Чотири найбільші тютюнові компанії України входять до ТОП-12 платників податків України. За минулий рік вони сплатили сумарно близько 50 млрд. грн. податків. Загалом на галузь працює (фабрики, компанії-партнери) близько 50 тис. українців. Можна створювати головний біль найбільшим роботодавцям і платникам податків, але це посилює ризик додаткового безробіття і бюджетних втрат – і це під час повномасштабної економічної кризи", - заявляє Забловський.

На його думку, підвищення податку відразу в 4 рази незалежно від галузі - це надзвичайно негативний сигнал для будь-якого інвестора. "В найближчі роки виробництво ТВЕНів зростатиме. І компанії-виробники вирішуватимуть, в яких країнах відкривати нові центри виробництва, нові експортні хаби для ТВЕНів. В України вже є і потенційна основа для виробничої бази (зокрема, в Харківській, Чернігівській областях), і потенційно великий ринок споживачів – курців, які переходитимуть на ТВЕНи. Але закон №466 ставить ці перспективи під ризик", - вважає експерт.

За словами фахівця, закон №466 додав проблем для багатьох галузей – IT-сектору, експортерів, металургів та створив додаткові корупційні ризики.

"В умовах кризи і вже наявних важких втрат українського бізнесу будь-яке посилення податкового чи адміністративного тиску на бізнес може призвести до вкрай небезпечних і незворотних наслідків – для всієї української економіки та цілому України", - застерігає Забловський.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України також вже офіційно висловилося проти різкого підвищення акцизу на ТВЕН, вказавши, що більш правильним є поступове підвищення з запланованим графіком підвищення на кілька років, як це зроблено щодо традиційних сигарет. Схожу позицію висловили і в Інституті економіки та прогнозування НАН України, вважаючи, що поступове підвищення акцизів принесе держбюджету на 18,7 млрд. грн. більше доходів, ніж різке одномоментне підвищення.