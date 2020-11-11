РФ вирішила закрити торговельні представництва в Україні та Литві. ДОКУМЕНТ
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Уряд Росії ухвалив рішення ліквідувати російські торговельні представництва в Україні та Литві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано у відповідній постанові уряду РФ, опублікованій на офіційному інтернет-порталі правової інформації.
"Уряд Російської Федерації постановляє: ліквідувати торговельне представництво Російської Федерації в Литовській Республіці; торговельне представництво в Україні", - йдеться в документі.
Раніше Путін підтримав пропозицію Мішустіна дозволити поставки в країну продукції низки українських підприємств, щодо яких були запроваджені відповідні обмежувальні заходи.