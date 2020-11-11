Кулеба і Маас обговорили перспективу контактів у межах "Нормандського формату", - МЗС
Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає Цензор.НЕТ.
"Гайко Маас позитивно оцінив зусилля України в "нормандському форматі" і Тристоронній контактній групі: дотримання, попри випадки порушень, режиму припинення вогню і відкриття нових КПВВ у Щасті та Золотому Луганської області. Сторони обговорили перспективу контактів міністрів закордонних справ у "нормандському форматі" , - зазначається в повідомленні.
Крім того, Маас позитивно оцінив українську ініціативу щодо заснування Кримської платформи і погодився з важливістю збереження теми тимчасово окупованого Криму серед пріоритетів міжнародного порядку денного.
Міністри також обговорили підготовку до саміту Східного партнерства наступного року. Кулеба наголосив на важливості подальшої поступової інтеграції України у внутрішній ринок Європейського Союзу.
Сторони позитивно відзначили високу динаміку відносин між Україною і Німеччиною: взаємодія між лідерами країн, контакти між міністрами закордонних справ, візит глави українського парламенту до Німеччини, підготовку до політичних консультацій між міністерствами закордонних справ.
Кулеба і Маас також обмінялися думками щодо ситуації в Білорусі.