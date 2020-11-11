Євросоюз має платити Україні компенсацію за викуп "євроблях", - Качка

Заступник міністра економіки Тарас Качка вважає, що Україна має право вимагати компенсацію від Євросоюзу за викуп у нього "євроблях".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його слова цитує Finance.ua.

"Нам потрібно не забувати про той великий подарунок, який ми зробили Європейському Союзу, викупивши всі "євробляхи", які псують повітря в містах. Думаю, нам потрібно порушувати питання про те, що ЄС, особливо Польща та Литва, мають нам ще заплатити за те, що ми фактично своїм здоров'ям і поганим повітрям допомагаємо ЄС домагатися викликів щодо змін клімату та "Зеленої угоди", - заявив Качка.

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Зазначимо, що нині "євробляхери" хочуть домогтися ухвалення законопроєкту №3704 про доступне розмитнення. Нещодавно вони протестували в урядовому кварталі в Києві з вимогою внести цей законопроєкт до Верховної Ради, однак поки це не принесло жодного результату.