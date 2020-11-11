Економіка України не витримає повного локдауну, тому розроблено карантин вихідного дня, - Шмигаль
Про це Шмигаль сказав під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.
Шмигаль зазначив, що в останній місяць в Україні фіксується експоненціальне зростання кількості хворих на COVID-19.
"Десятки країн Європи з потужними медичними системами вводять нові локдауни. Велика Британія, Франція, Італія, Польща, Німеччина, Чехія - всі вони йдуть на посилення карантинних заходів, щоб розірвати ланцюг захворюваності. Економіка України не витримає повного локдауну. Саме тому Уряд і Міністерство охорони здоров'я, разом з епідеміологами, аналітиками, представниками бізнесу почали шукати оптимальний варіант додаткових карантинних обмежень. Міністерство охорони здоров'я розробило зміни до постанови №641, які передбачають введення в Україні "карантину вихідного дня", - сказав прем'єр.