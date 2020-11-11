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Економіка України не витримає повного локдауну, тому розроблено карантин вихідного дня, - Шмигаль

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Економіка України не витримає повного локдауну, тому розроблено карантин вихідного дня, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснює, що карантин вихідного дня планують ввести через те, що українська економіка не витримає повного локдауну.

Про це Шмигаль сказав під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

Шмигаль зазначив, що в останній місяць в Україні фіксується експоненціальне зростання кількості хворих  на COVID-19.

"Десятки країн Європи з потужними медичними системами вводять нові локдауни. Велика Британія, Франція, Італія, Польща, Німеччина, Чехія - всі вони йдуть на посилення карантинних заходів, щоб розірвати ланцюг захворюваності. Економіка України не витримає повного локдауну. Саме тому Уряд і Міністерство охорони здоров'я, разом з епідеміологами, аналітиками, представниками бізнесу почали шукати оптимальний варіант додаткових карантинних обмежень. Міністерство охорони здоров'я розробило зміни до постанови №641, які передбачають введення в Україні "карантину вихідного дня", - сказав прем'єр.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    никакая экономика не выдержит популистов и непрофессионалов...
  • Евгений 89b7971a
    В итоге будет как в анекдоте - и зайцев не спас и перед ребятами неудобно... И от вируса не защитяться и экономику убьют.
  • Mykola Vovk
    Весенний карантин, когда работал только бизнес олигархов, а малый и средний бизнес сидел по домам, показал, что налоги в нашей стране платит как раз только малый и средний бизнес. Поэтому он и хочет, чтобы рабы пахали
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