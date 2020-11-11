Новини • Коронавірус і карантин

Шмигаль просить залишатися на самоізоляції під час COVID-19 у членів сім'ї: "Ми відшкодуємо всі лікарняні"

6 36819
Шмигаль просить залишатися на самоізоляції під час COVID-19 у членів сім'ї: "Ми відшкодуємо всі лікарняні"
Уряд компенсує всі лікарняні за самоізоляцію в разі виявлення COVID-19 у близьких людей.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Якщо захворів хтось із членів вашої родини, залишайтесь на самоізоляції — держава сплачує за таку самоізоляцію лікарняні. Ми відшкодуємо всі лікарняні", — сказав Прем’єр.

З його слів, якщо у родині захворів хтось, потрібно залишатись на самоізоляції для уникнення розповсюдження коронавірусу.

Додамо, в Україні кількість оплачуваних лікарняних за місяць зросла на майже 49%.

Також дивіться: Степанов назвав симптоми легкого перебігу COVID-19: температура до 38 °C, легкий нежить, кашель і відсутність змін психічного стану. ВIДЕО

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, щодо виділення коштів для підведення кисню до ліжок в лікарнях, які приймають пацієнтів з коронавірусом.

Топ коментарі

  • iMedvedeff
    Шмыгаль просит оставаться на самоизоляции при COVID-19 у членов семьи: "Мы возместим все больничные" - Цензор.НЕТ 1558
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ой...капец...сказочник-обещун ...
    вы, лядь медикам уже заплатили и обеспечили их всем необходимым..
    ну может, конечно, кое кто из депутатской-прокуроской-министерской семьи и получит выплаты по такому "больничному"
  • Ksenia VB
    Ага..Заплатять 600 грн за два тижні.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини