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Компанія Google заблокувала "розслідування" про катастрофу MH17 на YouTube пропагандистського "Україна.ру", Роскомнагляд вимагає повернути доступ

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Компанія Google заблокувала "розслідування" про катастрофу MH17 на YouTube пропагандистського "Україна.ру", Роскомнагляд вимагає повернути доступ
Роскомнагляд зажадав від американської компанії Google повернути доступ до матеріалів російського пропагандистського мережевого видання "Україна.ру".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, поширеному в середу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Роскомнагляд звернувся з вимогою до компанії Google LLC повернути доступ до матеріалів мережевого видання "Україна.ру", - наголошується в релізі.

Американська компанія, як підкреслили у відомстві, знову обмежила доступ до російського ЗМІ, цього разу "заблокувавши на відеохостингу YouTube фільм-розслідування про катастрофу малайзійського Boeing у небі над Донбасом у 2014 році".

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У листі Роскомнагляду зазначено, що подібні обмеження "розцінюються як акт цензури, що порушує ключові принципи вільного поширення інформації та безперешкодного доступу до неї".

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

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Топ коментарі

  • Ави
    они там сейчас все завыли на Youtube, российские говноканалы разные, их стали щемить... и правильно делают
  • дмитрий иванов 527db324
    "роскомнадзор" кукарекает о цензуре... Это как кот о сметане Компания Google заблокировала "расследование" о катастрофе MH17 на YouTube пропагандистского "Украина.ру", Роскомнадзор требует вернуть доступ - Цензор.НЕТ 6605 Давно пора закрывать эти информационные помойки Рашки в интернете
  • Kirill Ponomarev
    Мокши, Байден вступит в должность и вам не по губам будут водить, а по самые гланды..
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