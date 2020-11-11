Кабмін затвердив план заходів щодо впровадження в Україні зв'язку 5G

Кабінет міністрів на засіданні в середу затвердив план заходів щодо впровадження в Україні системи мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G), що передбачає оголошення тендеру на видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом (РЧР) з використанням 5G у жовтні 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з планом заходів щодо впровадження в Україні системи мобільного зв'язку п'ятого покоління, текст якого має "Інтерфакс-Україна", передбачається, що з метою здійснення аналізу РЧР, придатного до впровадження 5G, визначення потенційних смуг частот і умов їх використання в листопаді 2020 року буде створено окрему робочу групу.

План заходів також передбачає за результатами роботи цієї групи в грудні 2020 року визначити необхідність проведення науково-дослідних робіт з метою визначення вартості РЧР у діапазонах 700МГц і 3400-3800 Мгц для впровадження 5G, можливості спільного використання радіоелектронних засобів спецкористувачами мобільного зв'язку, а також пропрацювати можливе фінансування таких робіт із бюджету.

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У червні 2021 року передбачається виконати роботи з визначення вартості РЧР у діапазонах 700МГц і 3400-3800 Мгц для впровадження 5G і в серпні підготувати й подати до Кабміну проект про внесення змін до розмірів плати за видачу ліцензій на користування РЧР України.

План заходів також передбачає оголошення конкурсу або тендера на видачу ліцензій на користування РЧР із використанням системи 5G у жовтні 2021 року за умови затвердження передбачених планом нормативно-правових актів.

При цьому вже в грудні 2021 року планується надати телеком-операторам права на використання РЧР для впровадження 5G за підсумками проведеного конкурсу.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, в результаті впровадження 5G економіка України отримає можливість швидкого зростання.

Як повідомлялося, генеральний директор "Vodafone Україна" Ольга Устинова вважає за необхідне реалізувати "килимове" покриття території України 4G-зв'язком, перш ніж починати працювати зі стандартом мобільного зв'язку п'ятого покоління. В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" вона зазначила, що не вважає, що ринку України критично потрібен 5G уже наступного року. "Першочергове завдання - усунути цифрову нерівність. Інтернет має прийти в усі населені пункти країни, й лише після цього доцільно відкривати дискусію про 5G. І це точно не наступний рік, а 2022-й або навіть 2023 рік", - зазначила Устинова.

Компанія "Київстар" вважає за доцільне запускати п'яте покоління мобільного зв'язку не раніше ніж наприкінці 2022 року.

У lifecell раніше заявили, що вважають, що ліцензії на впровадження 5G мають бути надані мобільним операторам безкоштовно.