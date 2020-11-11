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Кабмін зобов'язав пішоходів у темний час доби використовувати світлоповертальні елементи

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Кабмін зобов'язав пішоходів у темний час доби використовувати світлоповертальні елементи
Кабінет Міністрів України зобов'язав пішоходів у темний час доби і в умовах недостатньої видимості під час руху проїжджою частиною чи узбіччям використовувати світлоповертальні елементи.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, документом встановлено, що в темний час доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною або узбіччям, мають використовувати світлоповертальні елементи (стрічки, наклейки, жилети) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи.

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Раніше ця норма мала рекомендаційний характер. Зокрема, передбачалося, що в темний час доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною або узбіччям, мали якось виділити себе, а при нагоді мати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи.

Зазначено, що запровадження норми в новій редакції має підвищити рівень безпеки на вулично-дорожній мережі, оскільки наявність світлоповертальних елементів на одязі пішоходів дає змогу зменшити смертність на дорогах у 6-8 разів. Це пов'язано з тим, що людину, яка використовує світлоповертальні елементи, буде видно на відстані 130-150 метрів, тоді як у темному одязі її видно лише на відстані 25-30 метрів.

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Топ коментарі

  • Омерзительный
    Полезная норма.
  • Oleksandr Den
    Не будет конечно. Это введено чтобы снять ответственность с водителей если ночью задавят кого-то на проезжей части.
  • Алексей Варнавин
    комментирующие выше,что в загали верно? То,что не освещают улицу, а заставляют покупать хрень всякую пешеходу? Я ржать буду с вам,взагали верно, ещё заставят купить каску строительную и спать в ней. Вы что серьёзно думаете,что виной травм и аварий на дороге это пешеходы? Не то,что порешаю с судьёй и муорами,а пешеход не одевший жилет?Вы вообще тронулись мозгами? Не освещение на дорогах виной,не звонок "другу" решале,а то,что не одел жилет.Ага.
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