Кабмін зобов'язав пішоходів у темний час доби використовувати світлоповертальні елементи

Кабінет Міністрів України зобов'язав пішоходів у темний час доби і в умовах недостатньої видимості під час руху проїжджою частиною чи узбіччям використовувати світлоповертальні елементи.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, документом встановлено, що в темний час доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною або узбіччям, мають використовувати світлоповертальні елементи (стрічки, наклейки, жилети) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи.

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Раніше ця норма мала рекомендаційний характер. Зокрема, передбачалося, що в темний час доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною або узбіччям, мали якось виділити себе, а при нагоді мати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи.

Зазначено, що запровадження норми в новій редакції має підвищити рівень безпеки на вулично-дорожній мережі, оскільки наявність світлоповертальних елементів на одязі пішоходів дає змогу зменшити смертність на дорогах у 6-8 разів. Це пов'язано з тим, що людину, яка використовує світлоповертальні елементи, буде видно на відстані 130-150 метрів, тоді як у темному одязі її видно лише на відстані 25-30 метрів.