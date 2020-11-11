Пропонуємо відмовитися від адаптивного карантину і запровадити загальнодержавний карантин з обмеженнями "помаранчевої зони", - Степанов

Міністерство охорони здоров'я пропонує повернути загальний карантин на всій території України замість адаптивного.

Про це в ході засідання Кабміну заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми пропонуємо відмовитися від адаптивного карантину і перейти на загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях помаранчевої зони для всіх територій", - сказав глава МОЗ.

Таким чином, пропонується заборонити проведення масових заходів для більш ніж 20 осіб. Кінотеатри та театри зможуть працювати лише із заповненою в 50%.

Заборонено перевезення громадським транспортом більше осіб, ніж є місць.

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Також буде заборона на проведення дискотек і роботи нічних клубів. А також інші заборони, характерні для "помаранчевої зони" карантину.