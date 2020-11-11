Уряд виділив додаткові 895 млн грн на забезпечення киснем ліжок у лікарнях

Кабінет Міністрів виділив додаткові 895 млн грн на забезпечення киснем ліжок пацієнтів із COVID-19.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Ще в серпні ОДА було дано доручення забезпечити киснем 80% ліжкомісць. Минулого місяця на ці потреби ми спрямували 572 млн грн. Уряд постійно на контакті з очільниками регіонів та керівниками департаментів охорони здоров’я. Чітко всім підкреслено: відсутність результату із забезпечення лікарень, коли для цього виділяються всі фінансові ресурси, - це неприпустимо. Тому ухвалюватимуться кадрові рішення", - йдеться в повідомленні.

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