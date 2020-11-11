Карантин вихідного дня діятиме з цих вихідних і до 30 листопада, - Шмигаль
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Після прийняття постанови вона почне діяти. З цих вихідних і попередньо буде діяти до 30 листопада", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.
"Нам потрібно три такі вихідні поспіль. Ми говоримо про кінець листопада - початку грудня", - сказав на засіданні Кабміну міністр охорони здоров'я Степанов.
Карантин вихідного дня буде діяти з 00:00 години суботи до 00:00 години понеділка, пише РБК-Україна.
У цей період буде заборонено:
проведення масових, культурних, релігійних, концертних заходів за участю понад 20 осіб;
прийом відвідувачів закладами громадського харчування, але з можливістю торгівлі на винос;
прийом відвідувачів у торгових центрах, закладах торгового і побутового обслуговування населення, крім магазинів, 60% площі яких призначене для торгівлі.
Також уряд пропонує обмежити діяльність спортивних залів, фітнес-центрів і басейнів і встановити пріоритетний час з 10:00 до 11:00 для обслуговування осіб літнього віку та інвалідів в центрах надання адміністративних послуг, адже вони перебувають у зоні ризику.
У той же час свою діяльність продовжать установи, які надають фінансові послуги, послуги інкасації, послуги поштового зв'язку, а також медичні послуги.