Карантин вихідного дня діятиме з цих вихідних і до 30 листопада, - Шмигаль

Уряд планує запровадити карантин вихідного дня терміном на три тижні. Почне діяти карантин вже з цих вихідних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Після прийняття постанови вона почне діяти. З цих вихідних і попередньо буде діяти до 30 листопада", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

"Нам потрібно три такі вихідні поспіль. Ми говоримо про кінець листопада - початку грудня", - сказав на засіданні Кабміну міністр охорони здоров'я Степанов.

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Карантин вихідного дня буде діяти з 00:00 години суботи до 00:00 години понеділка, пише РБК-Україна.

У цей період буде заборонено:

проведення масових, культурних, релігійних, концертних заходів за участю понад 20 осіб;

прийом відвідувачів закладами громадського харчування, але з можливістю торгівлі на винос;

прийом відвідувачів у торгових центрах, закладах торгового і побутового обслуговування населення, крім магазинів, 60% площі яких призначене для торгівлі.

Також уряд пропонує обмежити діяльність спортивних залів, фітнес-центрів і басейнів і встановити пріоритетний час з 10:00 до 11:00 для обслуговування осіб літнього віку та інвалідів в центрах надання адміністративних послуг, адже вони перебувають у зоні ризику.

У той же час свою діяльність продовжать установи, які надають фінансові послуги, послуги інкасації, послуги поштового зв'язку, а також медичні послуги.