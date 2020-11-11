Зупинити метро і транспорт ми не можемо, це критична інфраструктура, - Степанов

Рух метрополітену і громадського транспорту не зупинятимуть.

Про це під час засідання Кабміну заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Транспорт і метро - це критична інфраструктура, яку ми не можемо зупинити. Я теж за повний локдаун, але що ми отримаємо потім після цього повного локдауну? Для нас як лікарів важливо зменшити це навантаження, щоб ми зупинили поширення", - зазначив Степанов.

За його словами, саме тому зараз і запроваджується "карантин вихідного дня".

"Немає рецептів, які є ідеальними. Ідеально - це все закрити, всі сидять вдома і в нас немає хворих. Ми не можемо собі це дозволити", - підсумував міністр охорони здоров'я.

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